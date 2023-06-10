「2023南投就業博覽會暨高中職就業及職業探索活動」10日在南投縣會展中心舉辦，現場包括台積電、大立光、台灣卜蜂、上緯集團、涵碧樓等50家廠商聯合徵才，提供逾2000個工作機會，最高薪資上看9萬元。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

「2023南投就業博覽會暨高中職就業及職業探索活動」10日在南投縣會展中心舉辦，包括台積電、大立光、台灣卜蜂、上緯集團、涵碧樓等50家廠商聯合徵才，提供逾2000個工作機會，最高薪資上看9萬元，其中9成以上是南投在地廠商或提供南投在地工作，盼鼓勵南投青年留鄉發展。

南投縣長許淑華表示，今年就業博覽會邀請廠商類別涵蓋多元，包括製造業、食品製造業、電子業、資訊軟體業、觀光休閒業、旅遊業、服務業、營造業、大眾運輸業及職業軍人等，其中9成以上是南投在地廠商或提供南投在地工作機會，希望鼓勵在地青年留鄉發展。此外，也特邀台積電慈善基金會於現場辦理高中職就業及職業探索活動，提升在地青年職場競爭力。

許淑華也說，南投縣目前積極推動南投4大產業園區，分別為南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝產業園區、竹山竹藝產業園區，而南崗工業區擴大案也進入可行性評估規畫，期望建立南投縣健全的產業鏈，創造地方就業機會，並吸引優秀人才在地扎根，未來預計可創造8000個以上的工作機會，年產值超過100億元。

「2023 南投就業博覽會暨高中職就業及職業探索活動」現場不僅有廠商徵才，也結合勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心、青年職涯發展中心、創客基地及微型創業鳳凰商家等單位前往設攤，提供專業的就業及創業諮詢服務，及手作DIY體驗創客文化，吸引大批求職與創業民眾參加。

社會及勞動處補充，為促進身心障礙者就業，活動也結合縣內創業者、職業訓練結訓學員在戶外設置園遊會及闖關活動，並邀集日日春油飯、熊愛呷冰、赤腳精靈等商家設攤，希望吸引民眾善用政府資源，同時給予身心障礙及多元創業商家鼓勵。