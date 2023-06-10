接受國民黨徵召參選總統的侯友宜10日直搗副總統賴清德「本命區」的台南，面對黨內、外挑戰，他強調現在該團結所有人為台灣做事，抵抗做不好的政府，強調雖外出參訪，對新北市政都有掌握進度。

侯友宜才剛參訪台南，即刻遭來賴清德綠營子弟兵民代們連番炮轟，諷刺他剛提0到6歲國家養的牛肉政策，新北市就爆發私幼餵藥案，案件還未解決，就到台南跑總統選舉，怒批他無心市政，「連新北的孩子都顧不好，還想顧全國的孩子！」。

面對質疑，侯友宜回應，每天都掌握新北市私幼餵藥案的進度，後續處理也照進度在走，回去會繼續開會檢討，承諾會守護孩子的健康，做到讓家長放心。

侯友宜在接受徵召後，黨內支持度高達7成，藍營仍憂心黨內因徵召造成的裂痕未解，後續還有整合問題，外界更建議他找前立法院長王金平、苗栗縣長鍾東錦擔任總統競選總部幕僚，期待他衝高全民支持度。

侯友宜表示，面對黨內、外挑戰，現在該做的事情就是堅定信心、一步一腳印，團結所有人一起為台灣做事。他提到對各界的建議與關心相當感動，王金平曾承諾幫忙，提供許多寶貴意見，讓自己可以好好打拚，為台灣人民做出好成績。

侯友宜10日在七股區聽取漁民對光電板設立的心聲後，直言感到痛心，認為政府需要改變，重新調整，提供辛苦的漁民一條生路走。