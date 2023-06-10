長榮航空總經理孫嘉明表示，公司持續朝向2050淨零碳排的承諾前進，希望能同時結合社會共融，此次很高興能與中原大學共同舉辦第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽，展現雙方對於永續價值的重視。長榮航空在競賽開始前安排師生認識多樣、多型輕巧尺寸的航空貨櫃，共同參與評選及提供得獎獎金。雖然目前作品僅以模型呈現，但未來長榮航空希望能將這些優異作品實際打造出來，讓公司減碳作為再往前邁進一步。

長榮航空每年有高達1,200只以上各類型貨盤、貨櫃需銷毀成廢鋁回收，80噸的附屬品如綁帶、盤網等廢棄物需焚毀，此次透過與中原大學合作，希望激發學生創意共同思考如何能更妥善處置這些汰除物品，也希望青年學子在校園之外，有機會在技術與實務面上學以致用，培育未來社會產業菁英人才。

此次競賽活動自今年2月15日開跑，共分「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品題材料除既有航空貨櫃外，主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性皆為評選指標，共有多達333件參賽作品，經專業設計師資群逐一評議，歷經初選、複選後，挑選出72件優秀作品進行決賽，並由中原大學設計專長教師及長榮航空代表合組成評審團，最後評選出兩組共22件得獎作品。

長榮航空與中原大學共同在設計學院外，以實體航空貨櫃打造成迷你貨櫃屋市集，將近年來與供應商共同開發的機上減塑服務用品於屋內展示。展示項目包括受到國際知名Onboard Hospitality Awards 及Travel Plus「最佳經濟艙毛毯」獎項、全以回收塑膠瓶製成的ecoTHREAD環保毛毯；採竹纖維製成觸感柔軟舒適的環保餐巾紙，以取代塑膠包材；今年3月全航線皆使用100%環保無淋膜非塑紙杯及evian環保無標籤礦泉水。

桃園市政府近年與國防部合作，要將原為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，保留營區內的19棟庫房群老建築，修復打造成為「中原文創園區」，預計明年起正式營運。同時與中原、銘傳、龍華、台北商業大學等10所大專院校合作，促成產學合作。