「好久不見！」桃園家扶中心今在新屋九斗休閒農場辦理認養人與認養童相見歡活動，現場共32組、94人參與，讓彼此不再僅透過書信交流，以會面形式互相問候關懷。患有亞斯伯格症的小維，母親獨養3孩無法負擔，感謝認養人王北桂協助，王也說成為認養人是她過去許下的善願，盼引導孩子成為良善的人。

桃園家扶中心表示，居住在中壢的小維現年12歲，國小時被診斷出亞斯伯格症，因是單親家庭，母親還要照顧另2名學齡前幼童，又沒有照顧特殊身心狀況孩子的經驗，對母親來說，不僅有巨大精神壓力，家中經濟也陷入困頓。

小維於小學一年級時，開始接受家扶協助，期間母親也打起精神，透過大學所學找到營建業務的工作，逐漸穩定家庭生活與孩子們的就學。小維母子倆表示，感謝許多人在低潮時的陪伴，陪他們熬過每次難關，更感謝像朋友一樣的認養人王北桂，持續給予協助和陪伴。小維媽媽說「未來有能力時，也要把手掌向下，將愛與力量回饋社會，傳遞善念」。

王北桂自2011年加入認養人行列，前後共認養4名兒童。她分享，2017年初次與小維一家相見，發現小維和自己的孩子是同年出生，驚訝緣分太巧合，小維就像是她另一個沒血緣的孩子，透過相見歡活動，看到自己的孩子與認養童開心玩樂，是她心中最漂亮風景。

桃園家扶中心10日在新屋區九斗休閒農場辦理112年相見歡活動。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

「成為認養人是我年輕時許下的善願！」王北桂說，她剛成為人母時，除想著如何給自己的孩子有穩定且富足的生長環境外，也盼能引導孩子成為良善的人，便毅然決然加入認養行列，資助生活較貧困的孩童。自己只是盡棉薄之力，每月1000元認養費，負擔不算太重，希望能讓孩子溫飽肚子，且過去她也有接受他人幫助的經驗，認為自己是幸運的人，盼將這份善緣延續。

相見歡活動中認養人與認養童一同開心合影。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

據統計，桃園家扶中心認養服務已持續56年，目前招募的認養人共5776人，幫助約3000名孩童。每年都辦理相見歡活動，除讓認養人與認養童聯繫感情外，也讓認養人見證自己協助的孩子的生命力與努力，今日活動現場，問候「好久不見」、「你長高了耶」聲音此起彼落，氣氛格外溫馨。

桃園家扶中心10日在新屋九斗休閒農場辦理相見歡活動，認養人與認養童一同開心焢土窯。（桃園家扶中心提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園家扶中心主任張伏衫表示，感謝認養人無私奉獻付出，桃園家扶持續發起招募助養人活動，民眾只要每天省下10元，每月固定捐款300元，就能成為家扶的助養人。