▲本次2023年全國舞藝展演有多位議員出席，圖為議長童子瑋（右三）、議員吳驊珈（左一）、教育處長劉美蘭（右二）、以及主辦單位中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲（左三）。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲本次舞藝活動恰好近期基隆熱議的立委參選人市議員張秉鈞（左一）和民眾黨前秘書長謝立功（左二）同台。兩人均表示會大力支持體育運動與爭取補助。（徐佑昇攝）

▲現場來自全國各式舞藝團體現場表演切磋，相當熱鬧。（徐佑昇攝）

▲本次2023年全國舞藝展特別之處在於也有原住民和新住民舞蹈，相當多元。（徐佑昇攝）

▲圖為新住民表演的傘舞。（基隆市多元文化發展協會提供／徐佑昇基隆傳真）

疫後各項體育活動蓬勃發展，「2023年全國舞藝展演」10日在基隆市立體育館舉行，共有6700多名全國各縣市的舞藝愛好者齊聚基隆，共有排舞、柔力球、瑜珈、土風舞、太極拳、運動、原住民舞蹈、新住民舞蹈等12項。議長童子瑋表示，本活動向全國證明基隆有足夠體育量能，也願意承辦更多活動。而現場也有近期熱議的立委參選人張秉鈞與謝立功恰好同台，均表示未來會爭取更多體育預算。

本次主辦單位中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲表示，全國舞藝展演今年再回到基隆辦，參加人數有6700多人，很多人都前一天就來住基隆，飯店都全住滿，對經濟觀光有很大的助益，並感謝教育部體育署、市長謝國樑及教育處等大力協助。

議長童子瑋表示，今天是全國舞蹈界重要的日子，大家齊聚一堂，共同欣賞舞藝的美妙和藝術的力量，同時也是基隆光榮的時刻，因為能承辦如此大型活動就是向全國證明，基隆有承辦這類體育活動的量能，未來也願意承辦更多全國體育活動。

值得一提的是，同台的來賓也有近期因為立委選戰熱議的市議員張秉鈞及民眾黨前秘書長謝立功。

張秉鈞表示，今天看到熱愛運動舞蹈項目的朋友們，群聚一堂展現舞技，更感受到現場的熱情與活力。期許基隆能持續打造成健康的運動城市，未來擔任立法委員後，將協助爭取體育署更多的預算，推動健康運動觀念。

謝立功則表示，今天看到各縣市舞林高手齊聚相當感動，而本次活動最特別的就是有結合原住民和新住民舞蹈，相當多元，也讓他遇到多位先前擔任移民署長時期的新住民朋友們，大家敘舊非常開心，未來也會多支持常被忽視的原住民和新住民的體育活動。

市府教育處長劉美蘭表示，她代表市長謝國樑歡迎來自各縣市的舞藝愛好者到基隆，大家不僅打扮得亮麗耀眼，舞藝更是精湛，也透過運動帶動觀光，未來市府會持續協助體育運動發展。