修復前的斗南國小宿舍，當時屋齡76年，十分破舊。（雲林縣府提供）

雲林縣府積極推動文化資產保存再利用，去年修復完成的建國眷村丁棟修繕及景觀工程、及斗南國小宿舍歷史建築修復工程，雙雙獲得2023建築園冶獎的「舊建築景觀營造類獎」，雲林縣其餘各類獲獎作品還有10件。

虎尾建國眷村是日據時期及國軍來台空軍發展的場域，也是少見的農村型眷村，雲林縣府於2015年登錄為聚落建築群，其中建國一村面積16.3公頃。

建國一村2016年起獲文資局及文化部再造歷史現場計畫支持，分年分期進行修復工程，丁棟是最完整的一字長型庫房建築，其修復工程繼2022年獲國家卓越建設金質獎，最近再獲2023年建築園冶獎「舊建築景觀營造類獎」肯定。

同時獲獎的另一棟歷史建築是斗南國小舊宿舍，該宿舍是日據時期最後一批興建的宿舍，因破舊之故2008年間陸續拆除，地方搶救留下雙拼的兩戶，因居住者是當年該校老師、後來成為書畫大家的陳岳山、沈耀初、許繼寬3人。

兩這戶雙拼的典型日式宿舍建築構造方式是高架地坪、編竹夾泥牆，修復時逐一檢查木料，保留一半續用，耗資2000多萬元，歷時2年於今年初修復完工，命名為「斗南國小日式宿舍－斗南文薈館」。

2023年建築園冶獎評比中，雲林縣擒12獎項，其餘10個獲獎的作品為「公共建築景觀類」雲林縣台西鄉中山路人文景觀再造計畫、雲林縣政府表演廳基礎設施及表演設備整建工程、虎尾鎮新舊城區縫合計畫；「校園建築景觀類」為土庫國小中央廚房新建工程、崙背國小中央廚房新建工程、土庫教師研習中心新建工程；「社區景觀營造類獎」為古坑社區合力造村、古厝拾憶棧（水林鄉尖山社區）、崙仔社區腳踏車運動休閒公園（元長鄉崙仔社區）。