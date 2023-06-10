民進黨前婦女部黨工先前爆料遭合作廠商性騷擾，向上級反映卻遭吃案，昨晚民進黨公布該案調查結果，認定時任婦女部主任許嘉恬未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏，但時任副秘書長林飛帆的作法與黨內規定並無相違，即認定林飛帆沒有吃案、包庇。對此，資深名嘴周玉蔻今( 10 日)痛批「跟你談『價值』民進黨卻回『規定』」，大酸「現今的民進黨已是低標黨」。

昨晚調查結果公布後，林飛帆透過競辦表示，承諾未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。林競辦也提到，林飛帆也向調查小組還原經當時的處理過程，「時任婦女部主任許嘉恬，在確保當事人隱私保密的前提下，曾向時任副秘書長林飛帆簡要口頭報告過此事，當時林副秘書長有指示：第一，若當事人願意，應協助當事人進入性平程序；第二，若當事人有需要，應提供當事人法律協助；第三，立即停止與該廠商的合作。」

周玉蔻今在臉書上表示，「我是看不懂民進黨中央自己人關起門來自己調查的性騷案報告，關於林飛帆那一部份的說詞的。」她也反問，「賴清德主席，您看得懂嗎？」

周玉蔻認為，若按民進黨的標準，當官做個照本宣科的怕事蟲乖乖牌就是符合規定的話，「要你們「價值」取勝、「價值」感人、「價值」前進的民進黨幹嘛？請問賴主席，這個報告裡，只有柴肉一般的描述，自說自話，理不直氣不壯，靈魂與理想高掛的民進黨精神何在？」

周玉蔻質問賴清德，「如果，這份報告可以保證林飛帆被提名為貴黨立委候選人的話，請問賴醫師主席，您當醫師時的『視病如親』的信念何在？醫師診治病患，住了院，不是還要巡房探視病人嗎？賴醫師主席，這樣的態度、心念，不就是您時時刻刻提點黨內外同仁的刻骨銘心信仰嗎？面對遭性騷的女同事，林飛帆有『巡房』嗎？他有阻止被害女同事繼續和加害者繼續一起工作嗎？」

周玉蔻也諷刺，「喔，這不是貴黨的『規定』！那麼，是貴黨的規定害了林飛帆囉？好冤枉啊⋯⋯再推演下去，賴主席您也了解沒有意義，總不能說現今的民進黨已是低標黨了吧。」