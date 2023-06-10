草爺的YouTube頻道「看你老墓」日前邀港星錢小豪擔任來賓，和主持人司徒娃娃、郭鬼鬼、你家隔壁的那個藥師，一起到汐止山去尋找上海皇帝杜月笙的墓園，錢小豪表示，從小就聽過很多關於杜月笙的故事，以前只知道杜月笙在香港過世，沒想到祂是葬在台北，能夠親自走訪杜月笙的墓園，有種貼近傳奇的感覺。

草爺在杜月笙的墓前，還發現有人帶檳榔來祭拜，沒想到一行人在祭拜的過程中，體質較為敏感的攝影師竟然在耳機裡，傳來上海話的「謝謝儂」讓一行人留下深刻的印象，草爺則是相信冥冥之中自有安排，每次拍攝都會遇到很多難以解釋的事情，但都是很好的事情。

草爺很敬佩杜月笙能夠在亂世中，從一個工人階級的小人物，成為叱吒海上的聞人，不僅愛國，還懂得愛人；他說，對於熱心公益的杜月笙，為了賑災動員所有京劇大師一起粉墨登場義演的盛況特別有感受。

錢小豪也回憶1991年當時為了華東水災賑災，香港動員所有藝人一起參與電影《豪門夜宴》拍攝，他說，「想都不想就去演了。」整個演藝圈都動起來，出錢也出力。

草爺則是想起，在南投經歷921地震的時候，酒廠爆炸，整個天空是紅色的，醫院外頭很多罹難者，還有到操場領物資的種種畫面，這也是讓他持續在公益團體「紅心字會」當志工的原因之一。