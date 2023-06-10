錸德集團近幾年積極跨足長照領域，受疫情影響，不管是科技人、上班族、身心障礙者、高齡者及照顧者等面臨各種生活上的壓力，新竹縣政府社會處結合錸工場公司於新竹縣身心障礙福利服務中心舉辦「植人萃療癒創作展」。

9日創作展熱鬧登場，由植物療癒國際論壇為起點以「植物」為介質，邀請4位國內外專家學者，帶來精彩的綠色照護與綠色療癒分享，英國Damien Newman講者介紹Thrive UK長期執行之STH (social therapeutic horticulture社會園藝療法)對全人健康之效益，提供民眾學習並運用，文化大學主任郭瓊瑩將分享如何營造方寸小自然，在家也能創造出綠色療癒效果。

新竹縣長楊文科表示，感謝經濟部與錸工場的支持，推動社福照顧倡導在地生活，並透過企業經營帶動與產業結合，為竹縣注入創新、活力、智慧照顧的生活新型態，帶給在地居民多元化的選擇與休閒環境，持續落實社會福利，攜手為「老中青幼通通照顧」目標邁進。

錸德5月合併營收為6.21億元，累計前5月合併營收為29.54億元。