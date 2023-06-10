富邦悍將王牌投手江少慶連2場先發都投不滿5局且都有大量失分情況，投手教練羅曼看出他「放球點」不穩的問題點，對於江少慶表現他並不擔心，「既然已經知道問題點了，就能對症下藥，不會因為這2場比賽叫調整他的出賽。」

江少慶本季前7場出賽有5場優質先發，一度暫居防禦率、三振王寶座，但近2場比賽都投不滿5局且大失血，合計僅投7.2局、被敲19支安打、失14分（13責失），賽後防禦率暴增至3.63，從第2名一口氣跌到第9。

對於江少慶近期的小低潮，羅曼認為，棒球選手本來就會碰上一些低潮期，「最近剛好是他的低潮期，有注意到他最近放球點比較後面一點，也因為手臂速度跟不上身體速度，導致放球點比較不固定。」

羅曼表示，球員也知道球季過程中會遇到撞牆期，「少慶是很努力的人，會持續給他心理建設，讓他去面對下一場比賽。」他也提到，會讓江少慶依照正常輪值去出賽，「他本季表現得很棒，只是這2場比較掙扎，但不會因此改變節奏。」