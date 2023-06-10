台灣「羽球一姐」戴資穎今天在新加坡公開賽女單4強再戰韓國「天才少女」安洗瑩，首局從1比5落後下一路苦追，可惜追成14平後，關鍵時刻又連丟3分，次局則在前段挨了一波7比0猛攻，反撲無力，最終以16比21、14比21敗北，無緣問鼎個人在這項賽事的第3冠。

今天是戴資穎與安洗瑩今年第4次交鋒，兩人3月在全英公開賽4強鏖戰3局，由安洗瑩險勝。4月小戴旋即在亞錦賽冠軍戰直落2討回公道，舉起冠軍也中止對戰3連敗。但上月蘇迪曼盃8強台韓大戰，又換安洗瑩奪勝。兩人生涯共計7度對決，安洗瑩以5勝2敗占有優勢。

小戴開局不順以1比5落後，但一般球員的反拍弱點及多用於防守僵持的推擋，小戴卻能當作攻擊武器，多次加壓得手逐步反攻，終於以14比14首度追平。可惜下一分小戴判斷出界卻被判好球，且挑戰失敗維持原判，接著接發球掛網，再揮空安洗瑩一記突襲殺球，連丟3分成為首局失守關鍵。

次局戴資穎嘗試反攻，但3平後著魔般連丟7分，幾次失誤讓她自己都無奈苦笑，好不容易止住得分荒，小戴又出現發球失誤，讓安洗瑩以11比4進入技術暫停。由於比數拉開，小戴雖有零星好球但難以連續得分，最多只能追到3分差距，最終被逼出6個賽末點，並因殺球出界無緣決賽。