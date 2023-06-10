龍華科技大學10日舉辦畢業典禮，桃園市副市長王明鉅到校祝賀，並肯定學校推動產學鏈結、消弭學用落差的卓越辦學成效。他說，龍華科大積極推動產學合作、務實致用的實作教育。今年再度獲得「2023企業最愛大學生」雙調查全國私立科大第一名，鼓勵學子保持好奇心與熱情，朝著目標、堅持到底，勇敢追夢。

龍華科大今年日間部、進修部各學制有2 981位畢業生，觀休系鄭又綱順利獲得龍華及英國桑德蘭大學雙學位，由於人還在英國，父母特地出席代表領取學位證書。校長葛自祥首先恭喜畢業同學順利完成學業，即將邁向人生嶄新階段，期許他們展翅高飛，同時殷切叮嚀畢業生踏入職場後，仍要不斷地汲取經驗、積極學習，掌握疫後許多產業重新崛起的契機。

葛自祥並勉勵同學，絕大多數畢業生即將進入社會，成為職場新鮮人，接受真正的社會洗禮，面臨各種新的挑戰。尤其ChatGPT在去年底上線後，全面衝擊改變人類生活。面對AI極有可能取代大多數人力的未來職場，和你競爭工作的，不是你的同學，而是人工智慧機器。你唯一能夠勝出的，就是創造自己被需要、被依賴的價值，對別人能做出貢獻。

龍華科技大學今天舉辦畢業典禮。（校方提供）

由於許多畢業生已經獲得實習企業留用，順利踏入職場第一步，葛校長特別恭喜他們並與大家一同分享喜悅。勞動部日前公布國內大學畢業生平均薪資，畢業生平均月薪為新台幣3.4萬元，而龍華許多學生在實習時，薪資已經高於勞動部公布的大學畢業生月薪，畢業後獲企業留用且認列實習年資，待遇更是水漲船高，百萬年薪不是夢。

葛自祥強調，疫情趨緩後各類產業蓄勢待發，例如觀休系實習生招募，每位學生約有30個工作機會，其中有高達4萬7千元的實習薪資。而龍華校友的優異表現更擦亮學校金字招牌，也讓學校今年再度蟬聯「2023企業最愛大學生」雙調查，全國私立科大第一名榮耀。

行政副校長林如貞也代表董事長孫道亨祝賀同學們畢業，並感謝龍華師長們用心培育這群即將踏入職場的新鮮人。林如貞指出，龍華科大倡導的C=(K＋S)A，競爭力（Competency）等於知識（Knowledge）加上技能（Skill），更重要的是要有良好的工作態度（Attitude）。她並期勉畢業生發揚學校「勤、敬、誠、樸」校訓精神，不管是在職場或是自己創業當老闆，要秉持著勤奮敬業的做事態度，誠懇樸實待人，相信日後必能獲得豐碩回報，創造出一番成就。

龍華科大辦學績效卓著，近一年來，學校連續獲得教育部3項億元計畫，包括補助1億元建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」、連續6年通過教育部高教深耕計畫，今年榮獲1億4795萬餘元，以及今年整體獎補助經費1億909萬餘元，學校校務基金規模更居全國科大前三名，校務發展及財務狀況穩健，為學生創造出更多的學習資源，更顯見政府主管機關對學校的高度肯定。

由於今年是COVID-19疫情後，睽違近4年龍華科大首度恢復舉辦大型實體畢業盛典，活動現場畢業生和親友們展露歡顏，充滿著興奮與驕傲的神情，校園中喜悅滿溢。受邀嘉賓除為畢業生撥穗授證、頒發各項績優獎項，各畢業班師長紛紛給予祝福，許多畢業生及家長把握機會與師長合影，宛如一場謝師盛會，歡聲笑語連連，場面溫馨感人。