英國一名退伍曾擔任裝甲單位指揮官表示，挑戰者2型坦克優異的性能，將會徹底摧毀俄軍，他很有信心的表示烏軍採用西方的機動戰理念，會比俄羅斯的蘇聯的軍事學說更有彈性，俄軍將會大量死亡，並且在戰鬥中失敗。

Challenger 2 UK squadron lined up to check everyone made it up after a big night out!

pic.twitter.com/NMmKTn2fBA — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) June 3, 2023

據英國《電訊報》（Telegraph）9日報導，高登上校（Hamish de Bretton-Gordon ）是第1皇家坦克團（1st Royal Tank Regiment）前指揮官， 為一名前坦克指揮官（暨車長）他很肯定地表示：「普丁心灰意冷的新兵毫無準備應對當前正在襲擊他們防線的震撼行動。烏克蘭裝甲部隊正開始與俄羅斯軍隊交戰，他們將會粉碎俄羅斯的防線。」

「我的理由非常簡單，而且相當有信心：烏克蘭將遵循西方的機動戰理念，在結合多兵種的背景下進行戰鬥，而俄羅斯將遵循蘇聯的戰爭教條，依賴消耗和數量。俄羅斯人將會發現，西方坦克的裝甲比肉體更具彈性，他們將會大量死亡，並且會輸掉戰鬥」。

機動戰（manoeuvre warfare）理念的核心思想在於任務指揮。各級指揮官都清楚頂層目標，並被賦予靈活運用戰鬥方式以取得勝利的自由。烏克蘭人對這種戰爭方式非常熟悉，使他們能夠靈活應對戰場上不斷變化的情況並適應它們。

uk was undertaking a multi-domain integration exercise in Estonia. Here we see a Challenger 2 being brought on to @hms_albion. pic.twitter.com/DQjjPPCWlD — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) June 3, 2023

俄羅斯人不遵循這種教條，他們被賦予在上層制定的計劃執行中的嚴格角色，即使情況惡化也不能改變這些計劃。在烏克蘭，這一點一再被證明。莫斯科的坦克常常在沒有開一槍的情況下就被炸成碎片。

使這種形式的戰爭正確進行需要智慧和訓練。您需要合適的裝備和有效的軍事學說，而烏克蘭人擁有這些東西。我估計他們的坦克旅有大約8週的時間來完善聯合軍備戰，大約在同一時間，我會分配時間來訓練我指揮下的皇家坦克團，使其成為一支有效的混兵作戰部隊。他們當然有合適的設備。帶頭的挑戰者2式和豹（2）式坦克，遠遠超過了俄羅斯剩餘的重型裝甲，而精準的火砲和火控系統則為它們前進提供了毀滅性的火力。