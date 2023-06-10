嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」性感現身站台，顏議員親簽16字名字的「阿里山高山茶蜜香紅」茶組現場拍賣，最後以3600元賣出。（呂妍庭攝）

嘉義縣農會今號召青農聯誼會18鄉鎮市的青農發起「熱血召集」公益捐血活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁叫賣介紹1株1果，供不應求的極光哈密瓜。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣農會今號召青農聯誼會18鄉鎮市的熱血青農發起「熱血召集」公益捐血活動，請到名字長達16字的嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」性感現身站台，顏議員親簽16字名字的「阿里山高山茶蜜香紅」茶組現場拍賣，最後以3600元賣出，在揮汗如雨的天氣下，現場氣氛火熱。

近年受疫情影響，全台血庫量常告急致血荒嚴重，由青農發起「熱血召集」公益捐血在縣農會廣場舉行，縣長翁章梁、行政院政務顧問陳冠廷、縣農會總幹事黃貞瑜與眾多青農熱情響應，打出捐血送青農嚴選「台灣LV」補血袋，讓挽袖捐血的熱血民眾把滿滿農特產帶回家，捐血量達500c.c還有加碼福利，有機會抽中縣府認證極光哈密瓜、阿里山高山茶等好禮。

今現場也開放競標嘉義極光，翁章梁叫賣介紹1株1果，供不應求的極光哈密瓜，在場青農以1顆1100元價格標走，翁章梁長在外盒親簽名，結合農產做公益一舉兩得。

小露性感的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也當起拍賣官，主持公益義賣，吵熱氣氛，為拿到顏議員簽名的阿里山高山茶蜜香紅茶組，現場喊到3600元，最後由活動總召蔡嘉航得標。

翁章梁說，縣農會及青農聯誼會共同舉辦捐血，還特別把青農產品送給捐血民眾，青農聯誼會目前成員約2000人，在嘉縣各鄉鎮各有專業，產出許多農特生鮮產品，結合專長與公益活動吸引民眾前來響應，為社會貢獻十分難得，也謝謝挽起袖子捐血，解救血荒的人們。

青農聯誼會總會長戴克遠指出，協會因緣際會接觸血液基金會，得知血荒後立刻召集18鄉鎮青農舉辦捐血活動，務農之餘回饋社會做公益，也感謝農委會、嘉縣府、縣農會與各協辦單位完成此次活動，相信可以獲得正面回響。