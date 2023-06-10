百萬YouTuber蔡阿嘎因拍影片點名日本5大雷店，不僅遭到台灣網友出征之外，更引起日本當地媒體報導，民眾都對蔡阿嘎言論不滿；沒想到有日本媒體立刻找了500人票選「心中最好吃的平價連鎖餐廳」，結果出爐直接打臉蔡阿嘎。

根據日本周刊《Smart FLASH》報導，日本人喜愛的店家竟遭台灣YouTuber批評「難吃」，讓不少民眾都很詫異，於是該刊找了關東地區的500名男女，請他們從21個平價連鎖餐飲品牌中，投票給最喜歡的店家；民調結果出爐，前三名分別是麥當勞（189票）、吉野家（147票）和肯德基（140票）。

而吉野家和肯德基剛好就是遭蔡阿嘎評為「難吃地雷店」，但在不少日本人心中卻是喜愛的連鎖餐廳前三名，當地網友也憤慨表示，「從小吃到大都不會膩，怎麼可能難吃」、「牛丼哪裡都吃得到，最順口好吃的還是吉野家」、「牛丼就是要吃吉野家啊」。

《Smart FLASH》的平價連鎖餐廳喜愛排名結果，第4名至第21名品牌分別是，丸龜製麵（127票）、摩斯漢堡（120票）、Sukiya（118票）、松屋（109票）、壽司郎（90票）、天丼てんや（75票）、藏壽司（74票）、餃子的王將（72票）、CoCo壹番屋（63票）、Ringer Hut（56票）、なか卯（53票）、日高屋（44票）、讚岐うどんのはなまるうどん（39票）、幸樂苑（33票）、名代富士そば（28票）、かっぱ壽司（24票）、ゆで太郎（19票）、小諸そば（12票）。