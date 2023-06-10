俗話說一樣米養百樣人，有些人耳根子軟，容易被別人的三言兩語給動搖，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，敢衝敢拚又對自己充滿自信，不會隨便被外界所干擾。

▍牡羊座

牡羊座個性單純，做事很有衝勁，雖然有時較為魯莽，容易遭人詬病，但是面對外界的種種打擊，牡羊座會擷取好的建議進行調整，對於那些毫無建樹的批評，牡羊座反而不會放在心上，因為他們深知自己有多努力，並且相信生活不會虧待這樣的自己，所以更會苦幹實幹，用成績證明自己。

▍摩羯座

摩羯座的事業心很強，為了闖出一片天，相較於看重短期效益，摩羯座反而將重心放在長遠對策上，即便周圍的人認為他們過於保守刻板，甚至對摩羯座的事業指手畫腳，但摩羯座並不會被別人的想法給動搖，而是會貫徹自己的計劃，一步步向外界證實自己的決定才是正確的。

▍水瓶座

鬼靈精怪的水瓶座想法新奇，有許多不切實際的地方讓人難以接受，不過水瓶座並不會因為外界的閒言碎語，而打擊自己的決心，反而會為此負責到底，用實力向外界證明，自己的事業或是夢想絕不是嘴上說說。