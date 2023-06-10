大陸女星柳岩擁有絕美臉蛋與E級超兇身材，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，早期多擔任主持人，後參與不少電影、戲劇演出，2016年卻意外捲入包貝爾的「婚鬧」風波，當伴娘卻被新郎與伴郎企圖丟下水，讓她嚇得花容失色又差點走光，此事最後還是柳岩出來道歉，且讓她的演藝事業陷入低谷，讓許多網友為她鳴不平；近日柳岩分享跳舞影片，貼身的服裝和曼妙身材讓網友直誇。

大陸女星柳岩今（10）日於微博上更新動態，她上傳自己跳舞影片並配文：「我和舞蹈老師歡樂扭動，同簪古典舞」，影片中她穿著古典風的薄紗上衣與紗裙，由於紗衣太透，隱約能看見透出的肉色，畫面中柳岩纖細腰身相當明顯，好身材加上活潑舞蹈迷暈網友。影片一出獲2萬人按讚，大批網友留言：「這身材太不科學了」、「美女子就應該多多跳舞哦」、「天哪這腰也太細了」、「姐姐的古裝真的太漂亮了，舞蹈也很俏皮，好喜歡」、「身材好棒」、「每一個步伐都扭到了我心上了」，但也有人認為很一般「說實話跳的很外行，不怎麼樣」。

柳岩今年42歲，由劉亦菲、陳曉主演的電視劇《夢華錄》中，柳岩飾演劉亦菲好姊妹孫三娘，劇中她豪爽能幹卻被丈夫拋棄，後憑藉廚藝翻身，雖是配角也讓觀眾印象深刻，《夢華錄》週一至週五晚間8點在中視頻道播出。