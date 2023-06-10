出門記得帶傘！氣象局今日下午針對全台13個縣市發布大雨特報，北北基全入列，突如其來的大雨可能伴隨著強陣風和雷擊，尤其新北市和南投縣的山區有機會出現豪雨。不僅如此，氣象局也針對南投縣發布大雷雨即時資訊，雷雨持續時間大約有1小時，提醒民眾注意自身安全。

氣象局資料顯示，由於對流雲系發展旺盛，各地易有短延時強降雨，影響時間從今日下午到晚上，大台北、南投、嘉義、臺南、宜蘭、基隆北海岸地區及北部、高屏山區都要提防局部大雨，還可能伴隨著雷擊和強陣風，山區慎防坍方、落石。

▍豪雨範圍：新北市山區、南投縣山區。

▍大雨範圍：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

此外，氣象局下午也針對南投縣發布大雷雨即時訊息示警，預估雷雨時間持續到17時45分，恐怕出現劇烈降雨、雷擊，提醒民眾慎防溪水暴漲，坍方、落石、土石流。

溫度方面，今日沒下雨時體感悶熱，各地高溫可達30到33度，南部近山區或河谷地會更熱，戶外活動應多補充水分。