2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會將於6月17日至25日在德國柏林盛大舉行，我國代表團10日在教育部體育署3樓大禮堂舉行授旗典禮，蔡英文總統親臨主持，期勉選手發揮「勇敢嘗試、爭取勝利」的特奧精神，為自己、也為國家爭取最高榮譽。

本屆賽會我國遴選67名選手(包含融合夥伴)參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動種類競賽。

蔡英文勉勵選手，都能夠在特奧的舞台上，享受運動的樂趣、突破自我。總統同時感謝並肯定現場所有教練、融合夥伴、志工們，陪伴選手一起成長，是讓選手突破自我的關鍵。

蔡總統表示，這幾年，教育部體育署全力推動身心障礙運動，補助智障者體育運動協會，辦理各式球類、體適能、舞蹈體操等活動，去年已經有4 萬人次受惠。相信在運動社區化的概念下，智能障礙的朋友得以在運動中，獲得健康及自信。

夏季世界特殊奧林匹克運動會為每四年舉辦一屆的國際綜合性運動賽會，目的在於讓智能障礙者透過運動更能融入社會，並取得認同，同時在參與「訓練」及「競賽」的過程中，展現學習到的技巧，找到自信並獲得友誼及成就感。本屆賽會預計將有超過170個國家、7,000位運動員、3,000位教練及20,000名志工共同參與。

教育部期待代表團所有的運動員，在參賽事過程中能不畏困難，勇往直前，爭取勝利，也希望更多身心障礙國民能夠加入運動的行列，並從中獲得健康、自信與友誼。