林玟誼誤解為楊小黎就是綠茶閨蜜而借酒消愁。（公視台語台提供）

葉家妤與劇中兒子李宇捷，私下相處零距離。（公視台語台提供）

林玟誼在戲劇《欺妻49天》中，因不明的紙條、訊息，懷疑亡夫藍葦華生前就有外遇，隨著種種跡象顯示小三可能就是自己的好閨蜜楊小黎，讓劇情陷入緊張。林玟誼表示非常能理解角色面臨全世界要崩塌的心情，她坦言：「我自己是沒辦法接受欺騙的人，在演這段戲的過程中是又氣又心痛，但導演一直提醒我這部戲是喜劇不要那麼激動，所以在表演上選擇用比較冷處理的方式來呈現。」

背叛親近好友的這種「綠茶婊」行徑，現實中並不少見。林玟誼，也曾有過類似經歷，「表面上跟我是閨蜜，但私下一直到處挑撥我跟其他人的關係製造誤會，直到被說壞話的當事人告訴我，才發現好友是雙面人，後來我們就漸行漸遠了。」

楊小黎也透露曾與一位男生互相喜歡卻不敢直白表達，一名女性好友自告奮勇當起兩人傳話筒，「最後才發現她其實很喜歡那個男生，會傳一些訊息導致對方以為我對他沒興趣，她其實並沒有要好好幫我們牽線。」她認為，這種人前人後不一的假面閨蜜是絕對無法接受的類型。

葉家妤劇中飾演單親媽媽，現實中已經有兩個寶貝女兒、即將升格三寶媽的她表示，自己本身就很喜歡小孩子，容易找到相處的共通點，「我會先去尋找他們的興趣、他們喜歡什麼，然後跟他們聊天，再進一步地去發展（關係）。」葉家妤透露與演出兒子的童星李宇捷（多多）之前就有碰過面但不熟，這次二度合作發現多多是個很特別的孩子，「他喜歡用擦指甲油當做獎勵，所以我們常常鼓勵他，在他表現好時幫他擦指甲油，他就會覺得開心」，不難看出戲裡戲外兩人感情都相當不錯。

她也分享自己平時與兩個女兒的互動秘訣：「跟孩子相處真的要去看他們的優點，然後適時放手讓他們去做，能讓他們有成就感。我跟我的女兒都像朋友一樣相處，也常常要溝通多了解他們，要把他們當大人看待，不要一直把他們當小孩」。

台語奇幻輕喜劇《欺妻49天》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。