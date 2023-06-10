有些人個性比較善變，面對感情時，不清楚自己想要什麼，就會產生有了新歡，難忘舊愛的狀況。《搜狐網》分享3個容易吃回頭草的星座男，他們有了新的交往對象後，卻還是會沉浸在過去的回憶裡，甚至與前任藕斷絲連。

▎金牛座

金牛男很貪玩，感情中喜歡追求新鮮感，一旦感情趨於穩定階段，隨之而來的就是平淡，他們就會開始動歪心思，把關注放在別人身上，此外金牛男善於製造浪漫，心思又極為細膩，非常會哄女生開心，身邊不缺異性朋友，厭倦這段感情後，又不想傷害另一半，就會形成不願分手，又與他人搞曖昧的狀況，還有可能吃回頭草。

▎天蠍座

天蠍男陷入熱戀時，願意為對方掏心掏肺，不計回報的付出真心，但也因為如此，他們容易難忘舊愛，而且個性比較善變，又不清楚自己要什麼，就容易出現藕斷絲連的狀況，有了新歡後還會很懷念過去的戀情，對感情依戀度較高，與新歡交往初期，容易與舊愛糾纏不清，對方若主動要求見面，他們也不會拒絕。

▎雙魚座

雙魚男重情又重義，善於社交又很幽默，常與陌生人打成一片，容易獲得異性喜歡，身邊不乏有愛慕者，就算分手了，很快就會有新歡，但屬於騎驢找馬的類型，有時只是為了排解寂寞，感覺不錯就與對方交往，但真正相處下來，才發現兩人根本不適合，一旦感到厭倦就想分手，甚至在心中盤算如何追回前任，給人花心大蘿蔔的印象。