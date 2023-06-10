傳統市場是供給城市活力的來源，大台北地區的餐桌佳餚，多半來自當令食材的集散地——環南市場。《環南的餐桌—365天的市場旬味》展，透過採集市場的在地知識與常民智慧，讓人認識到生活中與市場密不可分的互動關係。

此次展覽源自「環南市場改建工程公共藝術設置案」的藝術計畫，由台北市市場處與台北市政府文化局興辦，忠泰建築文化藝術基金會策劃執行，採集市場日常內容，轉化為五感體驗與生活美學兼具之藝術行動方案，試圖與市場使用者展開溝通，探索更多公共藝術設置的可能性。

從創作互動建立與市場工作者的交流，與百工共生，該計畫四組創作團隊，自2021年始走入環南市場，歷時18個月蹲點融入市場攤商的日常，觀察大型批發零售市場別於尋常作息的工作生態，以藝術敞開對話的多元可能。

藝術家陳永賢與青年藝術家游奕團隊的《環南藝術行動》，以攝影與錄像媒材映照市場職人的百景日常，觸發民眾對於無名工作者的感性連結；「走路草農／藝團」選擇推著載有虛擬蔬果角色的攤車，透過點歌交流採集攤商故事，並邀請月琴演奏家張雅淳共同創作，向辛勤的攤商致敬。

《百工圖—環南夜鶯》為「原型樂園」透過數月的田野調查與近身訪談，一窺市場攤商有別常人的生活作息，並將各業攤商的自白轉化為聲音劇場中的貼身耳語，勾勒出與現實辛酸交織的夢境浮世繪。

致力於社會共融的「三明治工」，以《環南味覺復育計畫》走入市場周遭校園，將飲食探討與語文、歷史、地理、美術等四學科融合，為鄰近的國高中學子設計跨域飲食教案，探索食材軌跡與飲食經驗，並運用食材進行料理競賽，製造新世代與傳統市場的互動。