陳凱倫強忍不捨握著母親的手。（摘自LINE VOOM）

資深男星陳凱倫日前透露高齡94歲的母親，人生已經進入最後階段，讓他決定每天到醫院陪伴母親，盡最後的孝道，不希望因此留下遺憾，未料母親於今（10日）下午4點40分離世，令他感到十分難過，「美麗的媽媽安詳離世。」陳凱倫母親享耆壽95歲。

陳凱倫表示很不想觸碰「今天」，「要來送媽媽離去的失落，體貼的太太先趕去醫院處理，讓我在家先吃完午餐，而我？為了讓自己心情能平靜面對，開始在家裡大掃除；整理全家及媽媽的房間，我希望給今晚回家的家人，準備一個溫暖乾淨的家。」

他也透露母親當時的病危狀況，「心臟血氧檢測機上的數字，始終徘徊在紅色警戒邊緣，讓身為臨終家屬的我們，心情忐忑不安，但若返家休息，是否會錯過重要的一刻～臨終送別？週末清晨六點，我還是決定先返家盥洗補眠，再來送行吧！」字裡行間看得出，強忍著不捨。

其實陳凱倫上個月透露母親去年罹患新冠肺炎住院，沒想到康復後卻因為褥瘡得持續住院治療，年底還失去吞嚥功能，在徵詢母親同意後，便裝了鼻胃管，未料隔天竟發現頸部有腫塊，進一步檢查後發現是惡性腫瘤，而且已擴散到淋巴，讓他當下崩潰，但也隨即浮現念頭：「我一定要好好活下去，媽媽還躺在安寧病房，等著我去照顧她」。

而在母親去年住院後，他就已經將後事安排好，甚至告訴母親：「未來的新家已買好了，就是與爸爸放在一起」。陳凱倫難過地說：「媽媽臨走前突然張眼看我們最後1分鐘，與媽媽淚別～我跪地送行，直到醫護人員來拔鼻胃管～。」