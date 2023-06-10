張立昂（右）親暱地靠在孫沁岳肩上。（三立提供）

張立昂和孫沁岳在都會愛情劇《鬼之執行長》飄「腐味」，最新釋出劇中2人在辦公室親密，靠著對方的肩膀看平板，溝通事情時也不經意環抱對方，讓公司底下員工們眼中大冒「粉紅泡泡」，紛紛化身喜愛BL劇的腐女與腐男，嗑起這對男男CP。

回憶拍攝這些辦公室「偽BL」親密畫面時，張立昂表示劇中關恆煒和衛宇權是從小一起長的朋友，就像家人一樣，尤其關恆煒這角色又是從小就失去至親爺爺，在衛宇權身邊總是比較有安全感，兩人就像是無話不說的「男閨密」，彼此欣賞對方卻愛互虧，神比喻「彼此是對方的Google行事曆和Siri」，會互相提醒和出主意，在彼此身邊都能最放鬆，很自然會有些靠著對方的撒嬌動作。

而拍攝兩人互動戲最好玩有趣的地方，張立昂笑說：「往往是我去逗他，到最後他又會化身冷箭王，潑我一身冷水，但我卻又樂在其中。」角色略帶有抖M的個性讓人期待兩人的演出畫面。張立昂和孫沁岳兩人之前曾合作過《1989一念間》，之前孫沁岳是演張立昂的爸爸，拍攝兩人辦公室親密戲時，讓孫沁岳自嘲有「父子禁忌之戀」的感覺。

孫沁岳爆料自己現在拍戲都會摸摸張立昂的身體，透露因為立昂之前肺塌陷開刀，隨時都會關心他的身體狀況，他還開玩笑說：「我還會摸摸他屁股，他屁股真的很Q彈好摸」，一席玩笑話聽得出兩人的好感情，而孫沁岳也加碼表示，我們拍戲拍得很累還真的會抱在一起加油打氣，拍戲現場就常會看到我們沒事抱在一起，戲裡戲外延伸「偽BL」畫面，就是十足「男閨蜜」。

因為合作過加上兩人都喜歡音樂，張立昂坦言和沁岳私下相處很有安全感，戲稱孫沁岳詮釋的冰山面癱副總是「麵攤老闆」，和孫沁岳本人個性落差相當的大，讓張立昂自曝「很想要弄他，看他能夠沒表情到什麼時候，逗他的過程我很享受其中」。但也因為孫沁岳都沒有什麼表情，情緒也是處於一種比沉穩的低頻，那為了戲好看，兩人在對戲時，飾演個性比較外放、調皮的張立昂就不得不把情緒放滿，把自己處在高頻狀態，讓兩人互動更有戲，卻也苦了張立昂直呼：「演起來很累。」

全新8點都會愛情劇《鬼之執行長》，6月19 日起週一至週五晚間8點在三立都會台全台首播，晚間9點華視主頻無線首播。