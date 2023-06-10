老牌控衛保羅（Chris Paul）在太陽的前途未卜，球團可能將在今夏的自由市場尋找合適人選取代他，根據《ESPN》記者謝爾本（Ramona Shelburne）及《Yahoo Sports》的費斯徹（Jake Fischer）報導，聯盟內部流傳著太陽想用保羅交換七六人控衛哈登（James Harden）的風聲。

費斯徹表示，哈登高機率不會執行明年3500萬美元的球員選項，引發多隊關注，而太陽想要搶下他的最好辦法是和七六人討論先簽後換，或是太陽拿出七六人所期望的交易包裹，哈登來到太陽後選擇執行球員選項，並重新簽訂一份續約。不過七六人目前想法仍是盡全力留住哈登，並持續探索球員市場，為哈登的離開買保險。

哈登在上賽季中突然要求籃網交易自己，最終來到七六人，哈登接受媒體專訪時坦承，他發現籃網球隊內部混亂，和自己所想像的並不一樣，所以他才決定離開，「人們會說我落跑，但接下來的情況就是，杜蘭特（Kevin Durant）也想離開。籃網對於球員的規定鬆散（這段話被認為暗指厄文），這樣他們才能留住最好的球員，我不想多說，但事實就是如此。」

不過太陽光是杜蘭特、戴文布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）的合約就高達1.16億美元，哈登想要加盟太陽爭奪冠軍，必須得很大程度降薪。根據過去報導，哈登留在七六人可獲得4年2.1億美元續約，老東家火箭則可開出4年2.01億美元。