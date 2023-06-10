李東軒邀古承頤合作演出新歌MV。（邦寧傳播提供）

李東軒相隔2年推出新EP《變了也沒變》，同名主打歌的MV與上一支單曲〈對吧〉MV劇情相互連貫，互為上下集，女主角同樣請到曾出演夯劇《華燈初上》的新銳演員古承頤挑大樑，逼真演技啟發李東軒，他滿懷感恩對她說：「阿古謝謝妳對我作品的付出。」2人同是屏東客家人，老家在隔壁村莊，每年過年時回阿公家過年，是相約的麻將咖，李東軒因不會打麻將，就在旁邊服務大家，笑稱自己是「瑪麗亞」。

有趣的是，李東軒除了對阿古說謝謝，下1秒又要說對不起，因為有一場阿古奮力從輪椅上站起卻跌倒的戲，需要李東軒及時扶起她，但有時是抓的地方不對、或是晚了0.1秒，讓導演喊NG，李東軒懊惱讓阿古跌了7、8次，但敬業的她一點都不喊痛，讓團隊都對她肅然起敬。

《變了也沒變》是李東軒在世局難料、生態浩劫的時代中誕生的作品，探討人與人之間「改變」與「不變」的曖昧關係。如同他在而立之年、煙花正準備好要綻放之際，一切卻因為新冠疫情被迫停擺，「我和所有人一樣，對未來感到恐懼迷惘。該如何改變才能應變，在在都是考驗，但也給了我們每個人同樣的機緣，去放緩步伐好好地檢視生命」。