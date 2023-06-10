據中國大陸駐斯里蘭卡大使館網站10日消息，近期有中國公民在斯里蘭卡遭遇經濟糾紛，身陷高利貸、證件被扣、甚至人身拘禁等問題。中國大陸駐斯里蘭卡大使館提醒在斯中國大陸公民切勿參與或從事賭博、高利貸等可能危及自身安全的高風險或違法活動，妥善保管護照，提高安全風險防範意識。

一、在斯中國公民務必提高警惕，遠離賭場等高風險場所，警惕各類仲介詐騙人員和賭場放貸人員，謹防賭博借貸陷阱。

二、根據《中華人民共和國護照法》第二條，「中華人民共和國護照是中華人民共和國公民出入國境和在國外證明國籍和身分的證件。任何組織或者個人不得偽造、變造、轉讓、故意損毀或者非法扣押護照。」在斯中國公民不得違法抵押護照或扣押他人護照，如遇護照在斯遭非法扣押情形，應第一時間向斯當地警方報警並立即向使館如實報告。如在補辦護照過程中提供不實資訊，申請人須承擔相應後果。