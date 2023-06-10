有位軍人邱姓男子趁著與未滿18歲女車友小茹（化名）獨處之際，先在西子灣2次襲臀，兩週後在屏東某民宿陽台，他又趁2人獨處時，強吻對方，並撫摸胸部、下體，他事後傳道歉訊息，女方原想要求他到忠烈祠當面道歉，豈料，他卻再傳訊給女方「感覺妳其實蠻享受的」、「其實妳很濕」等騷擾訊息；小茹後來因遭邱男猥褻出現創傷後壓力症候群，對邱男提告，高雄高分院判邱男犯2性騷、1強制猥褻，判刑7月及30天拘役。

判決書指出，邱男於2021年4月16日晚上，在高雄市西子灣防波提上，趁車友小茹和友人聊天時，趁妻撫摸對方臀部，於1小時後，他又在相同地點，趁小如從機車後座下車時，再次撫摸對方臀部。

2週之後，邱男與小茹因車友聚會在屏東某民宿碰面，未料他又趁和小茹獨處時，竟然強吻、襲胸對方，並且撫摸對方下體，事後竟再傳送「感覺妳其實蠻享受的」、「其實妳很濕」等騷擾字眼訊息，小茹不堪受辱憤而報警。

邱男於庭上否認犯罪，並辯稱只是單戀小茹，並說他當時3次行為發生時，是因為小茹沒有反抗，對此，小茹則反駁當時因為太害怕，又顧慮邱男是現役軍人身分，也怕對方身上攜帶利刃，擔心聲音太大驚擾鄰居，因此才不敢尖叫，她還強調事發當下有後退、並對邱男表明拒絕。

高雄高分院表示，現役軍人邱男因無任何前科記錄，故執行拘役30天，得易科罰金，而邱男聲稱強吻為性騷而非猥褻罪，法官不以為然，經雙方達成和解後，邱男也因此被汰除退役。