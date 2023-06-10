富邦悍將捕手戴培峰開季前碰上右手鉤狀骨骨折，原本評估要缺陣3個月，但他復原狀況良好，在7日歸隊一軍。他坦言，歷經去年競爭捕手個人獎失利及與經典賽擦身，原本寄望今年開季有好表現，卻在最後一刻受傷，不過他沮喪時間沒有太久，利用這段時間更強化自己，「不只要回到原本水準，要展現更好的能力。」

戴培峰去年破繭而出，展露出狀元身手，球季結束後在角逐捕手金手套、最佳九人獎項都不敵中信兄弟捕手福來喜；今年的世界棒球經典賽原本也有入圍36人名單，最終也遭割愛。

「很多我想要達到的事情都沒有達到，所以回歸母隊後，我很認真準備這個賽季，春訓很努力做準備，但在最後一刻卻受傷，讓我感到滿沮喪的，怎麼這麼多事情都一起來。」好在在家人、隊友及教練鼓勵，戴培峰很快調整心態，回到二軍基地後積極治療、復健。

戴培峰表示，雖然原本預估大概要缺席3個月，但自己想要更積極回到球場，「其實我滿早就可以打擊了，不過防護團隊有先阻止我，也還好有他們阻止，不然可能會二度傷害。」他提到，現在揮棒沒有太大問題，但因為少了一塊骨頭感覺跟以往還是有點不一樣，只要在一些時間適應就好。

在二軍這段時間，捕手教練黃浩然就給予很多幫助，戴培峰說：「浩然學長手也是動過刀，又同樣是捕手，所以比較能知道要怎麼去做訓練。他也說，這段時間不要只是養傷，要更強化自己，不只要回到原本水準，要展現更好的能力。」

戴培峰慶幸復健過程中沒有遇到太多挑戰，加上家人也時常煮魚湯、排骨湯讓他補身體，幫助傷口恢復，他笑著說：「回到球隊後在二軍比完賽，嘉義市球場旁邊有間草魚湯滿不錯的，我有時候都會去吃。」