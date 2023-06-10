21歲明仁會三峽分會的林姓成員，日前藉故處理朋友的感情困擾，將一名呂姓男子約至新北市三鶯棒球場，眾人持刀械棍棒將呂痛打一頓，事後還威脅呂拿20萬「遮羞費」處理，北市刑大循線追查，日前逮捕林在內的7嫌。

竹聯幫仁堂的明仁會不斷壯大發展，各地紛紛成立分會，北市刑大偵五隊獲報，該幫最近又開設「三峽分會」，旗下分子從事多起暴力討債及恐嚇案件。

警方指出，其中林姓成員日前聽聞朋友與女友分手，呂姓男子從中作梗，3月時將呂約至棒球場談判，但一言不和，幫眾拿出預藏的刀械、棍棒將呂痛毆，事後還要他支付20萬，若不從就要讓呂寢食不安。

警方查扣狼牙棒、西瓜刀等犯案工具。（警方提供）

北市刑大經連月追查，6日兵分多路在雙北地區，循線逮捕林在內的7嫌，在犯罪據點查扣犯案手機7台、筆電1台、西瓜刀2把、摺疊刀4把、狼牙棒1支、電擊棒2支，本票4張等不法事證，全案偵訊後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害等罪送辦。