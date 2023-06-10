近來有中國大陸公民通過非正常途徑入境美國，遺失個人護照。其中不少人因無有效身分證件、無在美合法身分、無經濟收入，在當地生活困難，或來美後實際情況遠低預期，迫於無奈選擇回國，向總領館申辦護照、旅行證。中國大陸駐洛杉磯總領事館為此於10日發布，關於通過非正常途徑來美中國公民補辦護照的提醒。

駐洛杉磯總領館提醒領區中國公民：

一、持有效中國護照、美國簽證通過合法途徑來美，確保來美目的與所持簽證種類一致，避免發生入境受阻等問題。

二、中華人民共和國護照是中國公民出入國境和在國外證明國籍與身分的證件，應注意妥善保管。如護照遺失，應及時報警，並向總領館申請補發。

三、中華人民共和國旅行證是代替護照使用的國際旅行證件。臨時來美的中國公民，若護照遺失、被盜搶、損毀、過期但又急於回國，可申請辦理旅行證。

四、請注意留存護照、旅行證影本，以備不時之需。

護照、旅行證辦理須知請詳見總領館網站「護照旅行證」專欄：http://losangeles.china-consulate.gov.cn/lszj/hzlxz/。