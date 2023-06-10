拜登政府一直視中國大陸為重大威脅，為了打壓大陸半導體業發展，拉攏台日韓打造Chip4（晶片四方聯盟）。港媒報導，韓國議員爆料，大陸駐韓大使邢海明曾拜會她，希望大陸能也加入晶片聯盟，使該聯盟變成「Chip 5」，但北京當局從未正式提出Chip 5的想法，並對華府在全球供應鏈中一再排擠大陸感到憤怒。

目前「晶片四方聯盟」由美國領導，成員包括台灣、日本、韓國，目標是盡量降低北京在全球半導體供應鏈的影響力。

南華早報指出，韓國國會議員梁香子（Yang Hyang-ja）在參加諮詢機構 Mavek 和德國軟體系統公司SAP舉辦「全球晶片大戰和影響」網路研討會時透露，大陸駐韓大使邢海明來到她的辦公室拜會，並提出了「Chip 5」聯盟概念，希望也能納入大陸，而不是只有Chip 4。不過，北京當局從未正式提出Chip 5的想法。

梁香子直言，從美國的角度來看，中國被視為重大威脅，才導致美方制裁，「如果中國大陸像韓國一樣，不挑戰美國的主導地位，美國就不會對中國祭出制裁。」

梁香子補充，「我們（韓國）與中國大陸的關係也很微妙，因為如果我們與美國結盟，也會讓中國感到不安，而晶片四方聯盟將加劇這種情況，以及韓中關係。」

全球兩大經濟體之間的半導體產業緊張局勢，使韓國面臨微妙處境。北京政府上月對美國記憶體大廠美光實施禁令，以報復美國半導體管制措施，但白宮竟遊說韓國政府要求三星和SK海力士等供應商，不要協助大陸填補美光產能缺口。