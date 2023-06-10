有公共危險罪前科的彰化縣57歲黃姓男子，去年9月在員林市超商見一名身材曼妙的女子正在自動櫃員機領錢，竟起色心，朝女子臀部摸了一把，嚇得該女驚聲尖叫，並報警。黃男坦承有碰到該女臀部，但否認有性騷擾犯行。全案一審日前審結，黃男被依違反《性騷擾防治法》判處拘役50日。

判決指出，黃男因犯公共危險案件，經法院判決分別判處有期徒刑3月、5月確定，應執行有期徒刑7月確定，甫於2020年6月18日執行完畢。

不料，黃男不知悔改，於去年9月9日下午2時55分許，在員林市統一超商品冠門市內，見一名身材婀娜多姿的女子使用超商內自動櫃員機，竟乘該女不及抗拒之際，伸手觸摸該女的臀部得逞，把對方嚇得驚聲尖叫。

被害女子不甘平白受辱，氣得向轄區的員林警分局莒光派出所報案，後由警方調閱超商監視器畫面，查獲全案。

被告黃男警詢時雖不否認有碰觸被害女子的臀部，卻矢口否認有何性騷擾犯行；然上揭犯罪事實，經被害女子於警訊時指述明確，並有監視錄影翻拍照片共2張附卷可資佐證，黃男經傳未到庭，法官認定其犯行足堪認定。

法官認為被告黃男未能尊重他人之身體自主權，竟乘被害女子不及抗拒之際，以手觸摸被害女子臀部，導致被害女子內心恐懼不安；且迄今亦未與被害女子達成和解，賠償損害，所為實不足取，審酌後判處拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

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