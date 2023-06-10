一名年長女性患有骨質疏鬆，通過打針方式來輔助治療，但在一次例行回診中，醫師告知她血鈣濃度太低無法繼續打針，並請她回去後從飲食方面下手，認真補鈣。然而，儘管經過來回看診數次，其血鈣濃度始終未達標準值，直到檢視飲食日誌，才找出問題所在。醫師指出她飲食存有3大地雷，包括以豆漿取代牛奶、常吃嫩豆腐及吃太鹹。其中，豆漿鈣含量遠低於牛奶許多，狂喝豆漿對補鈣沒效果。

義大醫院家醫部預防醫學科科主任洪暐傑在《醫師好辣》的節目中提到，骨質疏鬆的治療有3大要素，其一是補充維生素D加鈣；另外是減少鈣質流失如藥物打針治療；再來是多運動增加骨密度。他進一步解釋，打針治療的目的不是為了補鈣，血液裡面的鈣好比現金，而骨頭的鈣就如同股本或存款，因此打針其實是阻止去提領存款，即是骨頭裡的鈣質。

洪暐傑分享門診收治個案，該名骨鬆患者因血鈣濃度不夠無法進行打針治療，所以請她加強飲食中鈣質的攝取，後來回診數次抽血檢查，血鈣濃度依然未達標，這讓她相當困惑，明明已經補了很多鈣，為何還是不夠？在此情況下，醫師只好要求對方寫飲食日誌，結果終於找到問題所在。

洪暐傑點出，該位骨鬆患者的飲食出了3個問題。首先是，她認為豆漿比較好喝，並且是重要蛋白質來源，可以預防肌少症。然而，醫生建議若不排斥牛奶的話，最好將兩者混合飲用，因為牛奶的鈣質遠高於豆漿。

其次，是該患者常吃嫩豆腐，醫生則建議她改成板豆腐也就是傳統豆腐，兩者鈣質就差了約10倍。另外，她飲食習慣重鹹，無論吃什麼都要沾醬油。醫師指出，長期吃太鹹不僅會導致高血壓，也會造成鈣質流失增加骨質疏鬆的風險。

最後在進行飲食調整後，該名患者血鈣濃度終於達標準值，可繼續進行打針治療。