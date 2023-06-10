前台南地院試署法官施志遠在2022年因家人被開違規罰單，出面對警大小聲，又被爆曾帶著一家大小領愛心便當惹議，法官評鑑委員會認為情節不重大，今年3月將案件退回，不過他去年12月已提出辭呈，轉職律師，10日律師事務所開幕，他捐出100個愛心便當，用實際行動表達「從哪跌倒，從哪爬起」。

施志遠去年10月還是台南地院試署法官，因妻子機車違規改裝頭燈，遭警盤查開單，他出面與員警據理力爭，被指為「耍官威」，事件被披露後，又有民眾爆料他帶著一家大小7人，每周到一家海產店排隊，領取原本要給弱勢的愛心便當，行徑惹議。

施志遠被暴露身分，在輿論壓力下，受到上級告誡責難，難免灰心萌生去意，加上他早就考慮轉職律師，去年12月提出辭呈，3月生效。

法官評鑑委員會今年3月作出結論，認為他的事件情節不重大，將案件退回，全案只有院長的書面告誡。但他已選擇離開，決定將法律專業化被動為主動。

施志遠從法官轉任律師，律師事務所開幕當天，他回到海產店捐100個愛心便當給弱勢民眾，回應他曾備受爭議的排隊領便當事件。（程炳璋攝）

施志遠與國中同學梁家瑜在同棟民宅各自開設律師事務所，10日開幕，法界人士齊聚祝賀，施志遠更回到當年領取便當的海產店，表明捐贈100個愛心便當，並協助一起發放給弱勢民眾，用實際行動表達「從哪跌倒，從哪爬起」。

梁家瑜為法官助理出身，專長家事與少年案件，台灣近期性騷擾案件頻傳，她表示未來將提供免費的性騷擾法律諮詢，藉由女性律師角度，伸張女性身體自主權。