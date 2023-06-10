宏都拉斯總統卡蕬楚一行9日抵達上海對中國進行國是訪問。10日，宏都拉斯政府官方推特發文稱，卡蕬楚當天前往位於上海的金磚國家新開發銀行總部，拜訪了新開發銀行行長、巴西前總統羅賽芙。羅賽芙「正式收到」了宏都拉斯加入新開發銀行的申請。

「未來幾天，政府技術委員會將啟動這一（加入新開發銀行的）進程」，推文寫道。

6月5日，卡蕬楚在推特上宣布了此次訪中消息，稱即將啟程訪問中國，時間定在6月9日至6月14日。這也是宏都拉斯總統首次訪問中國。她表示，此次訪中之行是應中方領導人邀請，並強調稱，「宏都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野」。

「此次訪中，我帶著宏都拉斯人民的期待而來。承認一個中國原則，與中國建交、與中國合作，可以為宏都拉斯帶來發展機遇。」9日晚，抵達上海的卡蕬楚在一場外事會見中，表達了對此次訪中的期待，稱她相信兩國「開啟的友好聯繫將隨著兩國人民的團結合作而加強」。

根據宏都拉斯媒體《人民權力》9日報導，卡蕬楚一行在結束上海行程後，還將前往北京，「開創新時代，為發展、經濟和雙邊合作開闢新機遇」。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，成員國國土面積占世界領土總面積26.46％，人口占世界總人口41.93％。據估算，2021年五國經濟總量約占世界的25.24％，已超過美國領導的七國集團（G7），貿易總額占世界的17.9％。

2013年3月，金磚國家領導人第五次會晤同意建立金磚國家新開發銀行。新開發銀行此前獲得了惠譽評級和標普全球評級的「AA＋」國際信用評級，被認為能夠有效地吸引國際和本地資本市場的長期資金。自成立以來，已批准了90多個項目，總額達320億美元，在各領域為發展中國家提供支持。

報導稱，如今已有包括沙烏地、阿拉伯聯合大公國、埃及、哈薩克在內的逾20個國家正爭相申請加入金磚國家和金磚國家新開發銀行。