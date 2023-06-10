夏天慎防登革熱！為精準打擊病媒蚊，國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉韋良研究團隊利用無人地面車輛系統，調查下水道中的斑蚊生態，針對有出現斑蚊跡象的溝渠，再以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗，精準打擊以達到防治蚊蟲孳生的效果。該篇研究昨（9）發表在《公共科學圖書館：被忽視的熱帶疾病》期刊。

登革熱是一種由登革病毒所引起的傳染病，藉由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，在過去十年中已成為嚴重的公共衛生問題。劉韋良從過往研究中發現，許多路邊溝渠或下水道可能是傳播登革熱的白線斑蚊、埃及斑蚊兩種病媒蚊的潛在滋生地，因此嘗試利用無人地面車監測下水道與針對性預防措施，驗證是否能提供一套有效降低登革熱發生率的系統。

劉韋良研究團隊在2018年5月至8月期間，將該系統部署在高雄市的五個行政區內，並利用病媒蚊監測及防治工具：捕蚊器，確認了在監測並預防性干預的下水道中，病媒蚊的密度指標從0.62降至0.19，顯示有效降低病媒蚊的滋生。

中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心研究員詹大千指出，孳生源除了大眾所熟知的積水容器、積水地下室、空屋、空地、菜果園等高風險點位外，近年高雄市的衛生下水道接管率已達8成，家用廢水可排放至專用的衛生下水道，讓家戶門前的水溝水變乾淨，但也同時成為容易滋生病媒蚊的場所。

研究的後續改進上，詹大千建議，若要評估清理後的效果，也可以在進行防治2周後再進行巡查，評估此項介入措施的直接成效。他也提到，目前此研究的影像辨識仍仰賴人工判讀，若在未來使用人工智慧演算法，協助影像判讀可大幅提升效率；若能廣泛使用無人地面車，將可大幅改善以往使用人力巡查的限制。