烏克蘭軍過去2週持續努力朝向巴赫姆特（Bakhmut）側翼進攻，北面一度將俄軍趕到貝爾霍夫斯基水庫（Berkhovsky reservoir）東側，直逼巴赫姆特北面貝爾霍夫卡鎮（Berkhovka），本週遭俄羅斯海軍步兵第200旅擊退，現在暫時撤回別爾科夫斯基水庫南面平原地區，十分危險，因為別爾科夫斯基水庫北面，是視野良好的高地，可以俯瞰這一地區長達2至3公里，本週五（9）俄海步200旅一支影片顯示烏軍在平原地區遭到摧毀，戰況十分激烈。

‼️🇷🇺“Flanking meat grinder”: the 200th brigade burns the advancing armored vehicles and infantry of the Armed Forces of Ukraine



▪️Heavy fighting on the northern flank of Artyomovsk (Bakhmut) does not stop.



▪️So, an armored group of the Armed Forces of Ukraine on infantry… pic.twitter.com/jDf7PuBnk1 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 8, 2023

綜合俄羅斯國防部例行會報與公開情報來源9日信息，當前主要作戰集中在南部戰線——扎波羅熱方向，不過烏軍仍持續向巴赫姆特側翼展開攻勢，但規模沒有南部展宏大。俄羅斯稱呼巴赫姆特為阿爾喬莫夫斯克（Artemovsk），該城北面激烈戰鬥持續進行，烏軍從後方繼續投入裝甲集群，搭乘步兵戰鬥車和坦克，英勇發動攻擊，目標正是重新推進至貝爾霍夫斯基水庫地區。

俄羅斯海軍步兵第200旅公佈了一段無人機空拍畫面，影片中可以看到，當烏軍英勇進攻俄軍陣地時，遭到反坦克飛彈摧毀了其中2輛戰甲車和其中的步兵，坦克也受到擊中，但仍然成功撤離現場，