北市知行路1家鹹粥店下午發生槍擊命案，43歲潘姓越配老闆娘遭人持槍射擊左胸，送醫後宣告不治，據指出，全案可能涉及「四角戀」情殺，原來潘女疑似瞞著林姓老公，與「小王」交往，但最近「小王」發現潘女對他刻意疏遠，又另外結識第2個男友，警方目前已經鎖定該名對象追查中。

行凶的槍手疑似是小王，不滿潘女另結新歡痛下殺手。（警方提供）

警方指出，案發時間為下午1時47分，疑似犯嫌當時騎機車靠近店家，接著在外朝裡面的老闆娘射擊，接著就騎車逃逸，潘女中彈時，她的丈夫也在店內，聽到槍擊後上前查看，發現妻子受傷倒地，連忙將他報警、送醫，但她因傷勢嚴重，送往淡水馬偕急救後仍不幸離世。

據指出，越南籍的潘女嫁來台灣已有18年，與林姓丈夫育有2名小孩，鹹粥店沒有另請員工，都是夫妻倆經營，潘女長袖善舞，在店裡跟不少男客互動熟絡，後來與其中一人後來私下交往。

但「小王」最近發現潘女對他疏遠，疑似再度另結新歡，檢警比對監視器形貌後，研判凶嫌極可能就是此人，不排除他因愛生恨，在嫉妒下行凶，現正擴大追查犯嫌的下落。