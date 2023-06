陽明交大今(10)日舉辦畢業典禮,歡送6186名畢業生,包含索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland)總統千金胡艾墨(Asli Moussa Houssein),她同時也獲選為國際生致詞代表。

陽明交大畢業典禮邀請大元建築工場創辦人暨建築師姚仁喜及工業技術研究院士招允佳在台北與新竹兩地開講。

建築師姚仁喜以狂狷不羈遊戲人間勉勵畢業生。(陽明交大提供)

姚仁喜代表作品包含故宮南院、農禪寺、蘭陽博物館及眾多高鐵站,也是坐落於陽明交大博愛校區智慧醫院—竹銘醫院的設計人。

姚仁喜以「狂狷不羈 遊戲人間」鼓勵畢業生培養靜定、美感、遊戲三種生活態度,「靜定就有自信,美感就有自由,遊戲就能自在,如此方能狂狷不羈遊戲人間」。

招允佳是陽明交大電工系校友也是世界知名半導體製造商艾斯摩爾(ASML)顧問,其研發的晶圓檢測設備全球市佔超過8成。

招允佳以「從失敗中爭取成功」為題,剖析一個罹患小兒麻痺、被多數人認為是輸在起跑線的人生,如何從不斷跌倒中站起,從求學到創業一路走來的歷程,這也培養了他在創業過程中堅持到底的態度。他說,失敗就是成功的秘訣,鼓勵同學們樂觀面對未來,開啟新頁。

索馬利蘭總統千金胡艾墨(Asli Moussa Houssein)以「關鍵在於完成任務,同時能改變世界。」(The point in life is to get your work done and your work to change the world)自我期許並勉勵所有畢業生。具有醫師身分的胡艾墨嚮往台灣醫療衛生體系來台就讀,順利取得國際衛生學位後,將把台灣經驗帶回索馬利蘭。

陽明交大校長林奇宏則以Be AI in the era of AI (在人工智慧時代定位自我)為題,強調AI不僅是Artificial Intelligence,更喚起be An Individual (Be AI)的意識。他說,一開始也請ChatGPT協助致詞稿,但AI寫的內容儘管完美卻少了人性溫度,因此勉勵畢業生AI時代更應保有人性定位自我。林奇宏以優生學最後演變成納粹狹隘的種族主義,以及電晶體之父蕭克利(William Shockley)在物理領域成就斐然,卻自負輕視人才與有色人種為例,提醒畢業生人性才是決定未來的關鍵。

畢業典禮尾聲,林奇宏校長與畢聯會會長高湘琪代表,共同將今年甫出爐的校徽貼上大尺寸畢業證書,並由校長代表校方頒授,為即將邁入下一個里程碑的畢業生們獻上最誠摯的祝福。

陽明交大在校園設置畢業拍照背板及拍照小物,讓畢業生拍照留念。(陽明交大提供)

陽明交大2023年畢業歌曲《我會記得》響起,影像巧妙融合了校園的景物,搭配抒情曲風引起畢業生共鳴。今年的歌曲從原創音樂到編曲、混音、錄音,到MV影像製作,全由學生團隊製作,並獲得群聯電子的大力支持,可在各大音樂平台以及youtube收聽觀看。