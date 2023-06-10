政壇性騷風波燒到境外，我駐菲律賓前代表徐佩勇遭控性騷擾使館的菲籍女員工，且疑有長官強壓吃案。外交部昨晚表示，4月間獲知疑似有性騷情事，已將徐佩勇解職並調部，正在進行調查中。媒體人黃揚明指出，外交部駐外使館的先前的性騷擾申訴機制，是不管在哪發生，都要送回台灣調查，並且外交部不會處理其他部會外派人員的性騷事件，被監委發現其中缺失非常大，才有3月推出的新規定；但他指出，徐佩勇本身就是大使，跟申訴機制無關，是直接吃案、施壓。

媒體人黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，外交部新聞稿所說的駐外機構性騷擾申訴案件「多元申訴管道」，是今年初被監察院糾正後才做修改，之前只有一個駐外館處性騷擾申訴、協處的機制。

黃揚明續指，原來的機制是駐外館處爆發性騷擾，由館長進行初步調查，然後要「送回中華民國外交部裡面的申訴委員會」，不管事發地在非洲、南美洲還是哪邊，都要送到台灣調查。

黃揚明也指出，就算是駐外館處，但涉案人員若是經濟部、文化部、僑委會等其他部會派駐，也不關外交部的事。所以監察院才會要求外交部重新檢討，外交部才會在三月推出新的規定。

黃揚明也說，監察院發現外交部長期在性騷擾申訴方面有很大的缺失、漏洞，在美國提出申訴還要回台灣才能調查，而且是由館長直接指派人處理，「如果大使本身就是騷擾者的話，有辦法調查出真相嗎？」他認為，這樣的檢討很有必要，也感謝監察院還是有做一點事情，讓外交部能夠更進步一點。

但黃揚明指出，徐佩勇案子其實跟申訴機制沒有關係，「根本申訴無門，他就是大使阿，直接施壓、直接吃案，就算有申訴機制一樣被吃掉，就沒有用了」。他也提到，若此案在當地被告上法院，有可能會變成國際糾紛。

黃揚明表示，外交部吃案其實是長期文化、官官相護，因為很難考，所以外交官彼此的情誼會超越法律，而且在海外真的是天高皇帝遠。

據今年3月公布監察院調查，監委紀惠容調查「外交部駐外館處性騷擾或性侵害事件之申訴與協處機制」案，發現駐外使館無性騷擾申訴委員會，接獲通性騷案件後是由館長自行指定1至3人調查，也未有相關作業規定；且有經濟部等21個機關與外交部駐外館處合署辦公，但若外派人員遇性騷是見，僑委會就認為應由外交部受理申訴並進行調查，但外交部卻認為，應回歸各機關辦理，有互相推託的問題。

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