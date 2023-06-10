新北市板橋區1間幼兒園才爆出老師疑餵幼兒藥物，豈料，有媽媽爆料，孩子送到桃園市中壢區某托嬰中心，竟然被老師用大膠帶捆綁四肢，以及嘴巴遭封住，老師惡劣的行徑，最終該名老師僅寫悔過書後已離職，但對她與孩子已產生極大陰影，事隔三年後，孩子不僅語言遲緩，看到大膠帶還會害怕，且孩子還固定在上心理諮商。

桃園市議員黃瓊慧今(9)日在臉書發文，她提到桃園市中壢區1間托嬰中心，疑似有虐嬰事件，有位媽媽在社群軟體IG指出，6個月的孩兒再該托嬰中心遭老師用膠帶「綑綁雙手、雙腳」、「封住嘴巴」，孩兒至今還在上心理諮商，該事件依程序通報社會局，卻疑僅讓涉案老師寫悔過書結案，且該名老師已經離職。

據《ETtoday新聞雲》報導，這名疑遭膠帶捆綁四肢，膠帶封口的媽媽表示，因本身是幼保科系出身，也順利錄取公托工作，順勢帶著孩子進去托嬰中心，當時心想自己是最幸運的人，也很珍惜此份工作，沒想到，身邊同事開始討論某位老師對小孩「很糟糕」，也發現有家長來學校調監視器。

這名媽媽心想自己的孩子應該不會遇到遭虐待，豈料，某日回家發現孩子手腕有殘膠，而老師竟辯稱是上美術課時留下的痕跡，那一天後她看了同事給的照片，發現孩子雙手、雙腳遭膠帶緊緊纏住，且嘴巴也被封起來，心都碎了。

她也提到，雖然老公有找老師理論，但對方不僅態度差，也只有道歉，且該事件已通報社會局，這名老師寫了悔過書後就不了了之，而對孩子已造成語言遲緩外，看到大的膠帶也會害怕，事情發生後過了3年，孩子到現在仍在上心理諮商，活潑又帥的孩子有了陰影，自己也有陰影。