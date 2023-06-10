從模特兒身份轉戰演藝圈的女星馬宥漩，近日參演多部話題台劇，除了現正熱播且引發眾多迴響的《親愛壞蛋》，也在《最佳利益3》有突破演技的演出，馬宥漩在上流家庭宮鬥劇《親愛壞蛋》裡飾演勢力貴婦團的其中一員，一場在隋棠家裡參觀、鑑定名畫，馬宥漩烙英文狠酸貴婦的戲，被剪輯轉載、熱議不斷，對於獲得觀眾們的兩極評論如何調適心情，馬宥漩笑回：「就是let it go啊！」樂觀表示能被看見就是好事，很感謝媒體的剪輯，她也在社群上分享角色造型被朋友封為「真人版衣夫人」的趣事，甚至還幽默附上卡通人物和角色劇照的對比圖，自嘲很高興可以在這部暗黑劇裡發揮一點喜劇作用，娛樂觀眾。

馬宥漩演出《親愛壞蛋》造型被封「真人版衣夫人」。（齊石傳播提供）

為了詮釋貴婦角色，馬宥漩親自請教身邊實際身處和劇中環境相似的貴婦朋友，沒想到她話一出口，朋友就直接改變姿態，身體儀態和說話語調都轉變，讓馬宥漩嚇一跳：「我和那位貴婦朋友相約在高級百貨的咖啡廳喝下午茶，剛好那位朋友想點的餐點賣完了，她就故意用一種很刁鑽、挑惕的口氣質問服務生：『那我要來這間餐廳做什麼？』、『你們還能給我什麼？』，表演給我看，如果我是那個服務生可能臉都綠了，當場嚇傻。」

馬宥漩從模特兒身份轉戰演藝圈 參演多部話題台劇。（齊石傳播提供）

談及在拍攝《親愛壞蛋》時最印象深刻的過程，馬宥漩分享：「某次的拍攝場景在一個14樓的宴會廳，結果拍到一半突然遇到大地震，直接嚇壞所有人，但演員們沒聽到導演喊卡都還是保持敬業精神繼續演，直到副導引導往旁邊散，大家才開始逃難，你就看到一群貴婦到處躲，還有人嚇到腿軟用爬的，整個畫面非常荒謬！」除此之外，當天晚上還剛好有公司在宴會廳樓下辦春酒，嗨唱整晚，大聲到貴婦團直接玩起猜歌遊戲，馬宥漩還藉此爆料同劇演員六月根本是猜歌王，首首都猜中，展現在劇中勾心鬥角貴婦團戲外的反差好感情。