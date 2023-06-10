五楊高架連環車禍 3人傷其中1人受困車內搶救中 18:232023/06/10 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號五楊高架今(10)日下午發生一起連環車禍，1輛特斯拉轎車另輛轎車、小貨車撞成一團。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號五楊高架今(10)日下午發生一起連環車禍，1輛特斯拉轎車另輛轎車、小貨車撞成一團，釀成3人受傷，其中1名傷者還受困在翻覆的小貨車內，另2名傷者則送往醫院及救，目前消防人員持續破壞小貨車車體，試圖將受困傷者救出，詳細肇事原因仍有待警方釐清。 其中1名傷者還受困在翻覆的小貨車內。(黃敬文翻攝) 新北女遭假投資詐11萬 休學男大生北漂求職淪車手 下水道孳生病媒蚊 國衛院團隊「無人遙控車」即時監測 環瑞士自由車大賽11日起跑 愛爾達串流平台獨家免費直播 #新北市 #國道一號 #五楊高架 #連環車禍 #受困 也許您會感興趣 推薦閱讀 警鳴笛追拒檢酒駕男 遭計程車撞倒骨折 14:142023/06/10 社會 建豐國際-台欣建築重視人文藝術打造健康宅 「鳳鳴欣苑」坐落鳳鳴重劃區前瞻交通潛力 09:002023/06/10 財經 宏都拉斯上海遞件申請加入金磚國家新開發銀行 18:012023/06/10 兩岸 板橋餵藥案追藥品來源 新北市府：會是檢方偵查重點 11:592023/06/10 社會 國1南下仁德戰備道「4車連環撞」 占內車道回堵6公里 12:052023/06/10 社會 視察海安11號演習 蔡英文：維護台海和平 就先要強大自己 15:332023/06/10 政治 林心如挑戰無水無電露營 楊謹華楊祐寧為一桶水起爭執 15:522023/06/10 娛樂 新北美術館串聯陶博館 「城市藝術節」6月底登場 12:472023/06/10 生活 《航運股》長榮航空攜手中原大學舉辦首屆ESG環保創新設計競賽 16:282023/06/10 財經 日本山陽新幹線深夜撞死人 400乘客清晨才脫困 13:092023/06/10 國際 新北爆幼兒園餵藥案 北市祭5方案強化幼兒防護 15:042023/06/10 生活 侯友宜直搗賴清德本命區 高喊：現在最該做「這件事」 16:332023/06/10 政治 前艦長忍笑噴210％將軍議員「新發明」 自豪海軍官校不是白念的 00:402023/06/10 政治 大貨車視線死角擦撞YouBike 婦人雙腿骨折送醫 12:362023/06/10 社會 幼兒園案5月就調查 國民黨團：勿再抹黑 14:542023/06/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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