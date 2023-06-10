國道一號五楊高架今(10)日下午發生一起連環車禍，1輛特斯拉轎車另輛轎車、小貨車撞成一團，釀成3人受傷，其中1名傷者還受困在翻覆的小貨車內，另2名傷者則送往醫院及救，目前消防人員持續破壞小貨車車體，試圖將受困傷者救出，詳細肇事原因仍有待警方釐清。

其中1名傷者還受困在翻覆的小貨車內。(黃敬文翻攝)