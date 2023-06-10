路透報導，國際金融協會經濟師Jonathan Fortun指出，5月外資流出中國債市72億美元，4月時更流出100億美元，3月則流出79億美元。過去一年，外資累計流出中國債市共590億美元。相比之下，外資在同期流入中國股市337億美元。

報導指出，在數據令人失望、中美關係惡化，以及中國政府的監管打擊令市場不安的背景下，投資者對中國的興趣一直在降溫。

另一方面，新興市場5月資金淨流入達到104億美元，已是連續5個月淨流入。