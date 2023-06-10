「傑尼斯事務所」是日本知名經紀公司，由強尼喜多川創立，培養了SMAP、V6等男偶像團體，近期卻爆出強尼喜多川在世時長期性侵旗下藝人，前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」也跳出來證實傳聞，並控訴遭強尼喜多川多次侵犯，消息震驚各界；近日傑尼斯再爆前經紀人利用職權逼男偶像幫自己口交，對此他愧疚坦承：「我知道我真的做錯了，我犯了罪。」

據《週刊文春》報導，在採訪傑尼斯相關工作人員時，他們透露除了強尼喜多川有性侵問題，還有一位前經紀人X先生似乎也侵犯了男偶像們，X先生受訪後透露是1990年代初期加入傑尼斯事務所，當時他才20歲，是熱門團體成員A的粉絲，據悉他上學時主動保護了還在高中就讀的A，於是就收到傑尼斯事務所的邀請成為職員。

後來他成為經紀人，做到了2000年左右，X先生表示：「基本上，我必須聯繫所有的藝人，還有節目、戲劇、採訪等工作。我每天必須打40通電話，忙得快瘋了。」由於長期和年輕男孩們相處，他將欲望轉向這些男孩身上，提出讓十幾歲的男偶像幫他口交，「我和大約6個人這樣做過，其中有些人我還帶他們去了東京迪士尼樂園。」

X先生利用職權侵犯男偶像在當時已經傳出風聲，但直到當時有一位正在讀大三的男孩拒絕並告訴他：「做得有點過頭了吧？」這才讓他醒悟，傑尼斯事務所則表示X先生曾被錄取工作，但對於他傳出的不當行為公司並不知情。

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