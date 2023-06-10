屏縣府10日舉辦屏北場高國中小暨補校縣長獎頒獎典禮，共有275人獲獎，當中鶴聲國小補校43歲畢業生石氏香、明正國中補校80歲畢業生楊蔡秀鳳，2人努力向學的故事令人動容，前者一邊照顧4名兒女一邊讀書，後者則把孫子顧大後重返校園圓夢。

屏東鶴聲國小補校43歲畢業生石氏香榮獲縣長獎，她一邊照顧4名兒女一邊讀書，努力向學令人動容。（謝佳潾攝）

現年43歲的石氏香是來自越南的新住民，20歲遠嫁來台後，與先生共養育2女2男，國中畢業的她會說中文、但看不懂中文字，為此，她一直很想去上課，不過因有4名兒女要照顧而遲遲無法如願，直到3年前，大女兒高中畢業開始分擔家事後，她終於可以進入補校學習。

石氏香說，她嫁來台灣後，雖然在溝通上沒有問題，但「不識字」一直困擾著她，所以當她到補校上課後，她很努力學習，即使ㄅㄆㄇ很難學，但她學得很開心，而且還有孩子可以問，這也拉近了她與孩子的距離，感情愈來愈好。

石氏香在孩子的陪伴與見證下，從屏東縣長周春米手上拿到畢業生縣長獎獎狀，她的二女兒開心道，「為媽媽感到開心、更感到驕傲，我雖然拿不到縣長獎，但我媽拿到了」！

屏東明正國中補校80歲畢業生楊蔡秀鳳榮獲縣長獎，她含辛茹苦將孩子、孫子養育成人後，重返校園努力向學。（謝佳潾攝）

現年80歲的楊蔡秀鳳，同樣也是為了家庭犧牲學習機會，她說，她國小畢業後就開始工作養家，結婚後則要顧孩子，而當孩子長大後又要幫忙顧孫子，她完全沒有時間做自己想做的事，而讀書就是她想做的事。

近年，她把孫子照顧到大學畢業後，終於有了自己的時間、可以做自己想做的事，她主動積極尋找補校，雖然找一次就失敗一次，但她不氣餒，最後讓她問到明正國中有補校，馬上報名入學。

楊蔡秀鳳是全補校年齡最大的學生，同時也是最認真、專心的學生，她求知欲高、學習力也強，最終不負眾望拿下縣長獎，陪她領獎的孫女開心道，她以阿嬤為榮。