Slim Luka 👀👀👀👀 pic.twitter.com/ANblZZfRIG — Mavs Film Room 🐴🎥 (@MavsFilmRoom) June 9, 2023

Luka Doncic on his offseason grind ⚙



(via anze9/IG) pic.twitter.com/36VeZqSZWl — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 26, 2023

提早結束NBA賽季的獨行俠招牌控衛東契奇（Luka Doncic），近日在IG限時動態上傳和蒙特內哥羅足球員約維切維奇（Nikola Jovicevic）合照，可看出東契奇的身材比起過往要來得修長，但有球迷也注意到，東契奇的髮際線也開始倒退了。

本季前半段，獨行俠還是西區勁旅之一，根本沒人預期他們打不進季後賽，就在季中交易過後，球隊狀態卻一路走下坡，這並非全是身為交易主菜厄文（Kyrie Irving）的問題，且他來到獨行俠後仍維持亮眼數據，老闆庫班（Mark Cuban）已經決定和厄文續約了，以無緣季後賽的方式結束本賽季，絕對不是東契奇想要的。

現年24歲的東契奇，身材和同樣來自歐洲的約基奇（Nikola Jokic）類似，肌肉線條並不明顯，東契奇在官方登錄的體重為230磅（約104公斤），比起NBA一般後衛還要大號，雖然在對抗上佔盡優勢，不過東契奇也曾因為超重，一度飽受傷勢困擾，近年則持續維持身材，也降低了受傷的可能性。

幾周以前就有人錄下東契奇進行高強度訓練的影片，證明東契奇的結實體態並非偶然，去年他也在休賽季提前開機備戰歐錦賽，率領斯洛維尼亞打進8強，今年除了誓言讓獨行俠更上一層樓，東契奇也將持續為國出征世界盃，斯洛維尼亞本屆和維德角、喬治亞和委內瑞拉同組，爭取前2晉級不是大問題。