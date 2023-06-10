板橋幼兒園餵藥案，有8名幼兒體內驗出微量「苯巴比妥」，到底是感冒藥水還是其他來源，是目前檢方偵查的重點。而藥師洪正憲今（10）日表示，巴比妥酸鹽類其實包含多種藥物，涵蓋3、4級管制藥的許多成分，「苯巴比妥」屬於第4級，止咳藥、腸胃藥裡面都可能有這個成分。

彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲在個人臉書粉專發文指出，巴比妥酸鹽類（Barbiturates）其實是包含各種藥物的統稱，這類藥品涵蓋3級和4級管制藥的諸多成分，相關藥物有助於睡眠、減緩焦慮、防止癲癇發作，可作為麻醉藥。不過副作用大又有濫用風險，臨床上幾乎只用來抗癲癇和麻醉。

而苯巴比妥（Phenobarbital）就是巴比妥藥物的一種，屬於4級管制藥物，用於治療某些類型的癲癇，毒性相較其他巴比妥藥物低，某些情況下仍被使用，並非所有含苯巴比妥的藥物都受到管制。洪正憲說，含有苯巴比妥成分的複方製劑，每錠含60mg以下，且非以安眠、鎮靜為適應症者，不適用「管制藥品管理條例」列管，「止咳藥」、「腸胃藥」可能都有這種成分。

「目前看來，幼稚園被餵食的比較有可能是這個成分」。洪正憲進一步說明，單方的苯巴比妥已經鮮少使用，但止咳藥和腸胃藥的複方藥品項仍有很多，只是複方品項理論上無法達到很高的血中濃度。

至於管制藥品分級是什麼？洪正憲指出，依照藥物的習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性能分成4級，必須憑醫師開立的處方箋到藥局領藥，且藥局需要定期盤點這類藥物數量。特別是1級到3級的管制藥品，需要醫師另外開立管制藥品專用處方箋，患者也要出示身分證，並在處方箋上簽名才能領藥，藉此預防冒名代領，其管理更嚴格，也更加難以取得。