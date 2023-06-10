新北有幼兒園傳出不當餵藥，其連鎖體系在桃園有4處，桃園市教育局9日到其中2分園稽查，其托藥單、聯絡簿及用藥資料都未異常。下周教育局將和衛生局聯合稽查其他分園。教育局強調，若有其他幼兒園有疑慮，接獲檢舉將第一時間查緝。

衛生局表示，將行文給各幼兒園，並加強稽查，嚴禁餵任何非家長提供給孩子的藥物，同時請園方務必嚴格遵守餵藥規定。教育局說，若接獲陳情，一定會在第一時間派員入園調查，並保存證據，經查屬實則提報認定委員會，對行為人一定加重裁處最高60萬元，及終身不得於幼兒園服務，並得勒令幼兒園廢止其設立許可。

教育局說，桃園市已建立幼兒園托藥制度，如家長有請老師協助幼兒用藥需求，則會填寫托藥單並記錄於聯絡簿上，老師則會依家長需求協助幼兒用藥。

一名家長說，園方會事先發放托藥單給家長，若家長有需求，填寫托藥單，並由孩子帶藥到學校，由教保員協助孩子用藥，目前尚不會擔心學校會有亂餵藥的情形。

桃園市議員凌濤表示，桃園是成長最快、新生兒最多的城市，這幾天許多家長反映他們的焦慮，他要求市府提出因應措施。也在思考研議在議會提出修法，透過提高罰則，嚇阻心存僥倖的業者。市議員陳韋瞱說，市府對婦幼福利相當重視，但除了福利也應加強防弊，處置速度必須迅速。

桃園市議員朱珍瑤說，幼兒這個階段會哭、會鬧、會叫很正常，但非專業醫療人員的家長往往無法在第一時間發現警訊，而衛生福利部提供的諮詢窗口為衛福部新北醫院，但專線早就被打爆，家長難以撥通，市府應該趕緊成立桃園的窗口服務市民。

因有民眾疑慮新北該幼兒園藥品來源，桃園市衛生局表示，今年例行稽查桃園市藥局及醫療機構共413家，並未查有流向不明的情況，此事件爆發後，已經加強查緝，避免處方、管制藥品流向不明。

另桃園市托嬰中心有160家，桃園市社會局表示，除不定期稽查加強查核托育情形，每季也會辦理托育人員教育訓練。社會局表示，若不當照顧事件屬實，可依兒權法第97條規定，最重可處罰鍰60萬元。

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